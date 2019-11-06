Колобков: Россия выполнила все обязательства перед ВАДА

Министр спорта России Павел Колобков, выступая на Всемирной антидопинговой конференции в Катовице, рассказал о борьбе с допингом в стране.

«Вместе с коллегами из ЮНЕСКО, Совета Европы и ВАДА мы проделали большую работу по реформированию нашей антидопинговой системы. Это неоднократно признавалось. Мы приняли необходимые меры для соответствия критериям и рекомендациям наших коллег. Два года назад мы решили проблему по проведению допинг-тестов в закрытых городах. Теперь допинг-тесты там проводятся без ограничений.



Согласно решению исполкома ВАДА, российская сторона предоставила все требуемые образцы допинг-проб. Представителям ВАДА был предоставлен полный доступ в Московскую лабораторию для получения данных.



Мы выполнили все обязательства и в эти годы как никогда плотно сотрудничали с ВАДА. Если кто-то из спортсменов будет обвинён в допинге, мы будем разбираться с этим вместе. Да, есть отдельные случаи в разных странах, и если кто-то нарушил антидопинговые правила, этот человек понесёт наказание. Это правило должно работать для всех спортсменов из всех стран. Сейчас важно удостовериться, что спорт вне политики. Спорт объединяет», — сказал Колобков.

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