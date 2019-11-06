Ганус: РУСАДА — заложник разрушительных шагов руководителей спорта России

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус, выступая на Всемирной антидопинговой конференции в Катовице, заявил, что РУСАДА стало заложником разрушительных шагов спортивного руководства страны. Эксперты ВАДА обнаружили несоответствия в данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были предоставлены российской стороной.



«РУСАДА — независимое антидопинговое агентство, однако наша организация стала заложником безответственных и разрушительных шагов, которые были предприняты некоторыми руководителями в сфере спорта. Мы не участвовали в процессе передачи базы данных и не хотели бы, чтобы на нас была возложена ответственность за это или за то, что сделали какие-то другие силы за пределами РУСАДА», — приводит слова Гануса ТАСС.

ВАДА инициировало рассмотрение по ускоренной процедуре вопроса о несоответствии РУСАДА кодексу организации.

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