Ганус: РУСАДА — заложник разрушительных шагов руководителей спорта России

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус, выступая на Всемирной антидопинговой конференции в Катовице, заявил, что РУСАДА стало заложником разрушительных шагов спортивного руководства страны. Эксперты ВАДА обнаружили несоответствия в данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были предоставлены российской стороной.
«РУСАДА — независимое антидопинговое агентство, однако наша организация стала заложником безответственных и разрушительных шагов, которые были предприняты некоторыми руководителями в сфере спорта. Мы не участвовали в процессе передачи базы данных и не хотели бы, чтобы на нас была возложена ответственность за это или за то, что сделали какие-то другие силы за пределами РУСАДА», — приводит слова Гануса ТАСС.
ВАДА инициировало рассмотрение по ускоренной процедуре вопроса о несоответствии РУСАДА кодексу организации.
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