Российский фигурист Самарин: во Франции было супер

Российский фигурист Александр Самарин поблагодарил болельщиков за поддержку на этапе Гран-при во Франции.

В Гренобле 21-летний россиянин стал вторым. Победу одержал двукратный чемпион мира американец Натан Чен.

«Огромное спасибо моей команде, нашей федерации, болельщикам и зрителям! Было супер, скоро увидимся», — написал Самарин в «Инстаграме».

Напомним, во Франции в короткой программе Александр первым из соотечественников чисто исполнил каскад «четверной лутц – тройной тулуп» и сольный четверной флип. В произвольном прокате Самарин повторил тот же дорогостоящий каскад, а вот с флипа и тройного лутца упал.

На гала-шоу третьего этапа Гран-при по фигурному катанию россиянин представил новый показательный номер на музыку из недавно вышедшего в прокат фильма «Джокер».

Запись доступна на странице Самарина в «Инстаграме».

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