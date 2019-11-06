Российский фигурист Самарин: во Франции было супер

Российский фигурист Александр Самарин поблагодарил болельщиков за поддержку на этапе Гран-при во Франции.
В Гренобле 21-летний россиянин стал вторым. Победу одержал двукратный чемпион мира американец Натан Чен.
«Огромное спасибо моей команде, нашей федерации, болельщикам и зрителям! Было супер, скоро увидимся», — написал Самарин в «Инстаграме».
Напомним, во Франции в короткой программе Александр первым из соотечественников чисто исполнил каскад «четверной лутц – тройной тулуп» и сольный четверной флип. В произвольном прокате Самарин повторил тот же дорогостоящий каскад, а вот с флипа и тройного лутца упал.
На гала-шоу третьего этапа Гран-при по фигурному катанию россиянин представил новый показательный номер на музыку из недавно вышедшего в прокат фильма «Джокер».
Запись доступна на странице Самарина в «Инстаграме».
- 6 ноября 2019
-
14:59
-
14:36
-
14:27
-
14:21
-
14:05
-
13:53
-
13:52
-
13:39
-
13:28
-
13:16
-
12:53
-
12:34
-
12:14
-
11:36
-
11:32
-
11:24
-
10:40
-
10:26
-
10:13
-
09:50
-
09:40
-
09:38
-
09:25
-
09:08
-
08:27
- 5 ноября 2019
-
23:17
-
22:43
-
21:31
-
20:50
-
19:04
-
17:21
-
17:04
-
16:42
-
16:06
-
15:36