Лыжница Смирнова: в сборной России очень серьёзная конкуренция

Российская лыжница Екатерина Смирнова поделилась планами и рассказала о задачах на новый сезон. По её словам, сейчас в национальной команде очень большая конкуренция.

«Какие эмоции перед скорым началом сезона? Дождёмся первых стартов. Пока сложно судить, но надеюсь, что всё будет хорошо.

Задачи перед собой ставлю очень высокие. Постараюсь с ними справиться. Хочу пробиться на этап Кубка мира и достойно там выступить.

Переход с роллеров на лыжи вроде бы завершён. Я вспомнила технику, движения. Но понимаю, что будет тяжело. И конкуренция действительно очень серьёзная. Но в этом сезоне некоторые сильные лыжницы ушли в декрет. Так что места освободились», – приводит слова Смирновой «Тюменская арена».