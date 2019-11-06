Лыжница Смирнова: в сборной России очень серьёзная конкуренция
Российская лыжница Екатерина Смирнова поделилась планами и рассказала о задачах на новый сезон. По её словам, сейчас в национальной команде очень большая конкуренция.
«Какие эмоции перед скорым началом сезона? Дождёмся первых стартов. Пока сложно судить, но надеюсь, что всё будет хорошо.
Задачи перед собой ставлю очень высокие. Постараюсь с ними справиться. Хочу пробиться на этап Кубка мира и достойно там выступить.
Переход с роллеров на лыжи вроде бы завершён. Я вспомнила технику, движения. Но понимаю, что будет тяжело. И конкуренция действительно очень серьёзная. Но в этом сезоне некоторые сильные лыжницы ушли в декрет. Так что места освободились», – приводит слова Смирновой «Тюменская арена».
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