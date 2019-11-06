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Загитова: буду тщательно работать над недокрутами

Загитова: буду тщательно работать над недокрутами
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что на Гран-при Франции в Гренобле каталась в своё удовольствие. По словам 17-летней фигуристки, она готова работать над недокрутами на прыжках.

«Мне очень понравилась обстановка. Хотела кататься в удовольствие, и у меня это получилось, хотя были помарки. Недокруты? Да, они были, но в Москве буду тщательно над ними работать», — cказала Загитова в видеоинтервью, опубликованном на сайте ФФККР.

Победу на дебютном для себя этапе Гран-при в Гренобле одержала ещё одна российская фигуристка Алёна Косторная. Она исполнила два тройных акселя в произвольной программе — первый в каскаде с двойным тулупом и второй сольный. За произвольную программу Косторная получила 159,45 балла, улучшив почти на 2 балла личный рекорд. Загитова стала второй.

В следующий раз Алина выступит на Гран-при Японии, который пройдёт с 22 по 24 ноября.

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