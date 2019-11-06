Жулин рассказал о проблемах Загитовой с прыжками

Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин оценил выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой на этапе Гран-при во Франции и рассказал, были ли у неё шансы на победу. Алина заняла второе место с результатом 216,06 балла. Победу одержала её соотечественница Алёна Косторная (236,00).

«Шансы-то были, но заявленный прыжковый контент у неё послабее, чем у Трусовой, Щербаковой, Косторной. Этим она в своё время побила Евгению Медведеву. Я заметил, что в её прыжках появилась некая тяжесть, они становятся очень близки к недокрученным. Это очень опасная тенденция», — приводит слова Жулина «RT на русском».

Четвёртый этап Гран-при пройдёт в Чунцине (Китай) с 8 по 10 ноября.

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