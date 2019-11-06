Жулин: если Косторная выучит четверной прыжок, то станет непобедимой

Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал победу Алёны Косторной на этапе Гран-при во Франции.

«Алёна лично для меня является воплощением всего лучшего в фигурном катании. У неё фантастическое катание, скольжение, презентация, великолепная техника, феноменальные пролёты… Каждый прыжок она исполняет чисто. Если бы я был судьёй, то ставил бы ей всегда «+5» или «+4».



Если Косторная выучит ещё и четверной прыжок, а лучше два, то она станет непобедимой фигуристкой. У неё практически нет слабых мест, так что она вполне конкурентоспособна на фоне Щербаковой и Трусовой. Но если Трусова исполнит четыре четверных, то с ней будет тяжело даже Натану Чену и Юдзуру Ханю», — приводит слова Жулина «RT на русском».

Второе место в Гренобле заняла россиянка Алина Загитова, третьей стала американка Мэрайя Белл.

Жулин рассказал о проблемах Загитовой с прыжками