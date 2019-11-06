Глава РУСАДА: мы ждём поддержки от Путина

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус призвал президента России Владимира Путина помочь в разрешении допингового кризиса, в котором уже несколько лет находится отечественный спорт. Глава РУСАДА привёл в пример президента Польши Анджея Дуду, который выступил на антидопинговой конференции в Катовице.

«Мы ждём поддержки от президента, потому что вы видели, как на конференции президент Польши поддерживает антидопинговое движение. Нам нужно то же самое.

Думаю, одна из главных наших задач состоит в необходимости изменить неправильный подход. Нам нужно поменять людей, которые это допустили, так как российский спорт уже пятый год находится в допинговом кризисе. Так мы потеряем нынешнее и будущее поколения спортсменов», — цитирует Гануса AP.