Глава РУСАДА: мы ждём поддержки от Путина

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус призвал президента России Владимира Путина помочь в разрешении допингового кризиса, в котором уже несколько лет находится отечественный спорт. Глава РУСАДА привёл в пример президента Польши Анджея Дуду, который выступил на антидопинговой конференции в Катовице.
«Мы ждём поддержки от президента, потому что вы видели, как на конференции президент Польши поддерживает антидопинговое движение. Нам нужно то же самое.
Думаю, одна из главных наших задач состоит в необходимости изменить неправильный подход. Нам нужно поменять людей, которые это допустили, так как российский спорт уже пятый год находится в допинговом кризисе. Так мы потеряем нынешнее и будущее поколения спортсменов», — цитирует Гануса AP.
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