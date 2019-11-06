Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Загитовой на Гран-при Франции помогал фокусник. Видео

Загитовой на Гран-при Франции помогал фокусник. Видео
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла второе место на этапе Гран-при Франции, который прошёл в Гренобле.

17-летняя спортсменка представила новый показательный номер, посвящённый матери хореографа Даниила Глейхенгауза Людмиле Шалашовой, которая ушла из жизни летом 2019 года.

В самом конце номера Загитова замирает на льду с цветком в руках, который начинается разворачиваться. Оказалось, что в этом Алине помог фокусник и иллюзионист Денис Чертовский.

«В минувшие выходные наши спортсменки завоевали золото и серебро на соревнованиях Гран-при-2019 в Гренобле. Я рад быть причастен к показательному номеру Алины Загитовой», — написал Чертовский в «Инстаграме».

В следующий раз Загитова выступит на Гран-при Японии, который пройдёт с 22 по 24 ноября.

Запись доступна на странице Чертовского в «Инстаграме».

Загитова: буду тщательно работать над недокрутами
Загитова отписалась от аккаунтов фигуристки, которая указала на её ошибки
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019