Загитовой на Гран-при Франции помогал фокусник. Видео

Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла второе место на этапе Гран-при Франции, который прошёл в Гренобле.
17-летняя спортсменка представила новый показательный номер, посвящённый матери хореографа Даниила Глейхенгауза Людмиле Шалашовой, которая ушла из жизни летом 2019 года.
В самом конце номера Загитова замирает на льду с цветком в руках, который начинается разворачиваться. Оказалось, что в этом Алине помог фокусник и иллюзионист Денис Чертовский.
«В минувшие выходные наши спортсменки завоевали золото и серебро на соревнованиях Гран-при-2019 в Гренобле. Я рад быть причастен к показательному номеру Алины Загитовой», — написал Чертовский в «Инстаграме».
В следующий раз Загитова выступит на Гран-при Японии, который пройдёт с 22 по 24 ноября.
Запись доступна на странице Чертовского в «Инстаграме».
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