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Видео: Кихира сделала каскад, которым не владеет никто из российских фигуристок

Видео: Кихира сделала каскад, которым не владеет н
Видео: Кихира сделала каскад, которым не владеет никто из российских фигуристок
Другие / Фигурное катание 0

Японская фигуристка Рика Кихира на тренировке поразила каскадом «тройной аксель — ойлер — тройной сальхов».

Подобного пока не исполняла ни одна из россиянок, выступающих на взрослом и юниорском международном уровне.

Исключение составляет 12-летняя Софья Самоделкина из ЦСКА, которая также сделала такой каскад на тренировке. Она сможет дебютировать на международном юниорском уровне в сезоне-2020/21.

Ранее россиянки Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная на соревнованиях исполняли только каскады «тройной аксель — двойной тулуп».

Напомним, на этапе Гран-при Франции, который прошёл в Гренобле, победу одержала россиянка Алёна Косторная. Второе место заняла олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Видео доступно на «Чемпионате».

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Jorge Luis Alvarez Pupo/Getty Images

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