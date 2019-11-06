Видео: Кихира сделала каскад, которым не владеет никто из российских фигуристок

Японская фигуристка Рика Кихира на тренировке поразила каскадом «тройной аксель — ойлер — тройной сальхов».

Подобного пока не исполняла ни одна из россиянок, выступающих на взрослом и юниорском международном уровне.

Исключение составляет 12-летняя Софья Самоделкина из ЦСКА, которая также сделала такой каскад на тренировке. Она сможет дебютировать на международном юниорском уровне в сезоне-2020/21.

Ранее россиянки Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная на соревнованиях исполняли только каскады «тройной аксель — двойной тулуп».

Напомним, на этапе Гран-при Франции, который прошёл в Гренобле, победу одержала россиянка Алёна Косторная. Второе место заняла олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Видео доступно на «Чемпионате».