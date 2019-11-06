Видео: Кихира сделала каскад, которым не владеет никто из российских фигуристок
Японская фигуристка Рика Кихира на тренировке поразила каскадом «тройной аксель — ойлер — тройной сальхов».
Подобного пока не исполняла ни одна из россиянок, выступающих на взрослом и юниорском международном уровне.
Исключение составляет 12-летняя Софья Самоделкина из ЦСКА, которая также сделала такой каскад на тренировке. Она сможет дебютировать на международном юниорском уровне в сезоне-2020/21.
Ранее россиянки Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная на соревнованиях исполняли только каскады «тройной аксель — двойной тулуп».
Напомним, на этапе Гран-при Франции, который прошёл в Гренобле, победу одержала россиянка Алёна Косторная. Второе место заняла олимпийская чемпионка Алина Загитова.
Видео доступно на «Чемпионате».
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