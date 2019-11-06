Российский лыжник Устюгов: мы выходим на старт как на войну

Россиянин Сергей Устюгов рассказал, как можно поднять в стране популярность лыжных гонок.

«Для начала лыжные гонки надо показывать по телевизору. Как там сейчас показывают? Через интернет в основном, а не все сидят в интернете. Удобнее по телевизору. Недавно у нас была Олимпиада в Пхёнчхане, где наша команда выступила очень хорошо. Потом мы едем на чемпионат России в Сыктывкар. Там попробовали как-то осветить, но… показали где-то на YouTube-платформе, и всё.

Спонсоры не особо идут в лыжные гонки, я даже пробовал сам для себя искать спонсоров – и никому не интересны лыжники. Я очень много в этом году заморачивался, спрашивал, узнавал, чтобы приобрести спортивную экипировку в свою спортивную школу. И есть люди, готовые помогать, но если бы я сам этим не заинтересовался, ничего бы не было, и никто бы не проявлял инициативы. Надо самим всё узнавать.

Почему норвежцы всегда выглядят расслабленными, весёлыми и общительными, а российские лыжники внешне более суровы? У них тоже большая скамейка запасных, но при этом есть какое-то право на ошибку. А у нас если сойдёшь, то больше может не быть другого шанса. Мы вышли на старт — и вышли как на войну. А они вышли получать удовольствие. Не знаю, что нужно, чтобы это исправить. Но я думаю, все в сборной получают удовольствие и знают, для чего они здесь», — цитирует Устюгова Eurosport.

Устюгов: участие в Олимпиаде вообще не мотивирует