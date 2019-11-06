Морозов: Трусова — 3-я после короткой, а потом выигрывает. Как правила писались?

Призёры Олимпийских игр российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов рассказали, что бы они изменили в правилах, если бы была такая возможность.

«Мне тяжело понять, в какую сторону направляется судейство парного катания. Что они больше хотят видеть? Чтобы всё было чистенько со средним набором сложности? Не всегда понятно, по каким критериям ставят goe», — цитирует Морозова Sport24.

«Хотелось бы больше конкретики. Например понять, как оценивается выброс у одной пары на одинаковом уровне. Одним ставят одно, а другим — другое. Хочется понять критерии, по которым они это оценивают. Наверное, я бы изменила обязательные элементы. Если пара может делать что-то сложнее, то почему ей это запрещается? Например четверной подкрут в короткой программе. Я бы это разрешила», — сказала Тарасова.

Морозов добавил: «Здесь такая же история, как у одиночниц. Можно делать тройной аксель, но нельзя четверные. Александра Трусова занимает после короткой третье место, а потом спокойно выигрывает. Я не знаю, как писались правила. Да, ты должен выполнять определённые элементы в короткой программе. Но почему ограничивают количество оборотов — это не понятно».