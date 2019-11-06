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Фигурист Воронов: нет мельдония – нет меня в 32

Фигурист Воронов: нет мельдония – нет меня в 32
Фигурист Воронов: нет мельдония – нет меня в 32
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный призёр чемпионатов Европы, 32-летний российский фигурист Сергей Воронов пошутил по поводу прохождения допинг-контроля.

«Моё «любимое» дело после соревнования. P. S. Нет мельдония – нет меня в 32», – написал Воронов в своём «инстаграме».

Мельдоний с 2016 года входит в список запрещённых ВАДА препаратов.

В октябре Сергей принял участие в турнире Finlandia Trophy. Он занял шестое место с результатом 206,19 балла. Победу одержал японский фигурист Сёма Уно (255,23).

Воронов — бронзовый призёр финала Гран-при сезона-2014/15, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года, двукратный чемпион России (2008, 2009), победитель турнира серии Гран-при NHK Trophy 2017 года, серебряный призёр Универсиады-2011.

Фигурист Уно выиграл Finlandia Trophy, Воронов — шестой
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