Фигурист Воронов: нет мельдония – нет меня в 32

Двукратный призёр чемпионатов Европы, 32-летний российский фигурист Сергей Воронов пошутил по поводу прохождения допинг-контроля.

«Моё «любимое» дело после соревнования. P. S. Нет мельдония – нет меня в 32», – написал Воронов в своём «инстаграме».

Мельдоний с 2016 года входит в список запрещённых ВАДА препаратов.

В октябре Сергей принял участие в турнире Finlandia Trophy. Он занял шестое место с результатом 206,19 балла. Победу одержал японский фигурист Сёма Уно (255,23).

Воронов — бронзовый призёр финала Гран-при сезона-2014/15, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года, двукратный чемпион России (2008, 2009), победитель турнира серии Гран-при NHK Trophy 2017 года, серебряный призёр Универсиады-2011.