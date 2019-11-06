Фигурист Шулепов заменит Дмитриева на Гран-при Японии

Российский фигурист Антон Шулепов заменит Артура Дмитриева на этапе Гран-при Японии. Это будет второй этап для 23-летнего спортсмена.

В нынешнем сезоне Шулепов выступил на Гран-при Франции, где занял 11-е место. Победу в Гренобле одержал американец Нэйтан Чен. Второе место занял россиянин Александр Самарин. Призовую тройку замкнул француз Кевин Аймоз. Ещё один представитель России Сергей Воронов стал шестым.

Ранее сообщалось, что Дмитриев может пропустить сезон-2019/20 из-за проблем с восстановлением после различных травм. Об этом заявлял тренер и отец спортсмена, двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев-старший.

В минувшем сезоне Дмитриев стал девятым в чемпионате России. Перед началом межсезонья фигурист перенёс операцию на носу.

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