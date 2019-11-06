В России дисквалифицированным за допинг могут запретить занимать госдолжности

Министр спорта России Павел Колобков во время Всемирной антидопинговой конференции в Катовице рассказал, что его ведомство намерено инициировать внесение поправок в федеральный закон о физической культуре и спорте, которые бы запрещали дисквалифицированным за нарушение антидопинговых правил лицам занимать государственные должности.
«У нас сейчас пожизненно отстранены от работы восемь тренеров. Кроме того мы разрабатываем изменения в закон о спорте, которые позволяют не допустить, чтобы отстранённые, дисквалифицированные люди работали в спорте, в том числе на государственных и муниципальных должностях, руководили детско-юношескими спортивными школами. Такого у нас в законе пока нет, но это необходимо принять», — приводит слова Колобкова ТАСС.
Накануне глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал наказывать за нарушение антидопинговых правил не только спортсменов, но и всех, кто был задействован в мошеннической схеме.
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