Загорски сравнила старты фигуристов с катанием на американских горках

Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду с Джонатаном Гурейро, подвела итоги первой части сезона, в ходе которой танцевальный дуэт выступил на этапах Гран-при.
«Спасибо всем за вашу поддержку в эти последние несколько недель. На этом мы завершаем серию Гран-при. Мы рады, что смогли выступить. Из-за нескольких неудачных событий наша подготовка была не такой тщательной, как хотелось бы, но мы справились и вместе сильны! Спасибо нашим тренерам и команде, нам повезло, что мы окружены такими заботливыми людьми. Теперь время для восстановления и отдыха перед следующей частью нашего сезона!» — написала Загорски на своей странице в «Инстаграме».
«Ещё одна часть фигурного катания, о которой не часто говорят, — это время, когда соревнования заканчиваются, накал борьбы стихает и понимаешь, сколько осталось хороших эмоций, да и вообще всё здорово. Это как катание на американских горках. Сначала – испуг и волнение, а когда всё окончено, хочется снова прокатиться. Спасибо за все позитивные эмоции!» — добавила Тиффани.
Фото доступно в «инстаграме» Тиффани Загорски.
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