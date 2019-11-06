Жулин: Самарин потеснит Чена и Ханю, если только они упадут четыре раза

Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин похвалил Александра Самарина, рискнувшего исполнять четверные лутц и флип в обеих программах. Однако даже с этим контентом россиянину, по мнению специалиста, будет сложно конкурировать с американцем Нэйтаном Ченом и японцем Юдзуру Ханю.

«Я очень рад за Сашу и его тренера Светлану Соколовскую. Они с огромным упорством шли к тому, чтобы исполнять четверные лутц и флип в обеих программах. Кто-то им мог говорить, что не надо это делать, это слишком сложно, лучше упростить и довольствоваться какими-то местами. Но их идея сработала, в коротком прокате Самарин даже был конкурентоспособен с Ченом. Саша на правильном пути. Он пока не такой катальщик, как Натан и Юдзуру, поэтому ему надо чем-то брать. То, что он хочет быть именно в тройке, а не на шестом-восьмом месте, вызывает уважение. Я ему желаю только прибавлять и прибавлять.

Пока Самарин потеснит Чена и Ханю, если только они упадут четыре раза. Чен и Ханю — такое же явление в мужском катании, как в женском Трусова, Щербакова и Косторная. Они двигают свой вид на какую-то неимоверную высоту. Мало того что они такие прыгуны, они ещё и феноменальные катальщики. Меня вообще потрясла у Чена дорожка шагов в конце. Такое ощущение, что программа только началась, а он уже прыгнул 128 четверных прыжков и тройных акселей. К тому же он ещё учится в Йельском университете, тренируется в шесть утра, общаясь с тренером по телефону. Складывается впечатление, что ему и тренер не нужен, хотя это, конечно, шутка», — приводит слова Жулина RT.