Российские «пляжники» одержали вторую победу на Межконтинентальном кубке
Сборная России по пляжному футболу одержала вторую победу в рамках группового этапа Межконтинентального кубка. Подопечные Михаила Лихачёва нанесли поражение команде Мексики со счётом 2:1. По голу в каждом периоде у сборной России забили Вадислав Жариков, Борис Никоноров и Виктор Крышанов. Мексиканцы после своего забитого гола остались в меньшинстве, это произошло на 21-й минуте.
В следующем матче группового этапа, который состоится 7 ноября, россиянка команда встретится со сборной Ирана. Если сегодня иранцы не проиграют команде Египта в основное время, то сборная России может досрочно выйти в полуфинал.
Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Дубай, ОАЭ
Группа В. Второй тур
Россия – Мексика – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).
- 6 ноября 2019
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