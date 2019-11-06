Российские «пляжники» одержали вторую победу на Межконтинентальном кубке

Сборная России по пляжному футболу одержала вторую победу в рамках группового этапа Межконтинентального кубка. Подопечные Михаила Лихачёва нанесли поражение команде Мексики со счётом 2:1. По голу в каждом периоде у сборной России забили Вадислав Жариков, Борис Никоноров и Виктор Крышанов. Мексиканцы после своего забитого гола остались в меньшинстве, это произошло на 21-й минуте.

В следующем матче группового этапа, который состоится 7 ноября, россиянка команда встретится со сборной Ирана. Если сегодня иранцы не проиграют команде Египта в основное время, то сборная России может досрочно выйти в полуфинал.

Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Дубай, ОАЭ

Группа В. Второй тур

Россия – Мексика – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).