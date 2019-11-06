В Комитете по соответствию ВАДА допустили, что РУСАДА не будет отстранено

Глава Комитета по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джонатан Тэйлор заявил, что, возможно, его комитет не будет рекомендовать исполкому организации отстранить РУСАДА.

Ранее ВАДА запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с тем, что Россия подозревается в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы ВАДА в начале 2019 года. Глава РУСАДА Юрий Ганус неоднократно заявлял, что допинговый скандал происходил до создания нового РУСАДА, которое также не имело отношения к передаче базы данных.

«По существующим правилам РУСАДА несёт всю ответственность, даже если нарушение совершено другими людьми или организациями, к которым РУСАДА не имеет отношения. Однако, согласно международным стандартам, национальное антидопинговое агентство продолжит свою работу. Но, возможно, комитет по соответствию не будет рекомендовать отстранить РУСАДА. Мы должны дождаться отчёта экспертов», – приводит слова Тэйлора РИА «Новости».