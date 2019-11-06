Самодурова: в прошлом сезоне я была такая девочка миленькая, ля-ля-ля

Чемпионка Европы, российская фигуристка Софья Самодурова рассказала о подготовке к сезону-2019/20.

«Каждый спортсмен волнуется перед соревнованиями. Просто надо это контролировать и не зацикливаться на этом. Как-то само появляется волнение, начиная ещё с выезда из отеля. И единственное, что помогает, это музыка. Еще я люблю петь — сама с собой пою, что-то напеваю.

После прошлого сезона, взрывного, трудно было войти в форму. Переходный возраст: в голове разное, тело, поведение, реакция на всякие разговоры. Всё эмоционально. Сейчас более строгой стала. В прошлом сезоне я была такая девочка миленькая, ля-ля-ля, посмеяться и похохотать. В этом сезоне более серьёзная уже.

Новая короткая программа «Бамболейло». Музыку предложили ещё два года назад, но я сомневалась. И вот время настало. Когда выложила пост, что будет эта музыка, читала комментарии, что, мол, Самодурова будет катать то же самое. Но это больше латина, чем испанская музыка, совершенно другие образы. Короткая программа будет более раскрепощённая и зажигательная, нежели в прошлом сезоне. Кайфовать, танцевать, зажечь зал.

Произвольная «Танго Роксаны» в женском исполнении. Как услышала, сразу поняла, что буду кататься под эту музыку. Танго у меня уже было два сезона назад, но это совсем другое танго, взрослое. Слышу музыку, и сразу представляю образ, причёску, макияж, платье – всё до мелочей.

Сложно будет, но надо будет работать: быть более раскрепощенной в прокате, не зажиматься. Быть ещё более уверенной, потому что всё равно бывают сомнения. Всё зависит от тренировок. Какие тренировки — такие и выступления», — сказала Самодурова Первому каналу.

Самодурова вместе с Анной Щербаковой и Елизаветой Туктамышевой примет участие в четвёртом этапе Гран-при, который пройдёт в Китае 8-10 ноября.