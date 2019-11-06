Жулин не согласен, что Загитовой больше нечего доказывать

Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает неверным мнение, что олимпийским чемпионам, например Алине Загитовой, больше нечего доказывать.

«Это неправильное понятие. Всегда есть кому и что доказывать. Возьмём Криштиану Роналду. Он всё выиграл в футболе, но на каждый матч выходит мотивированным и раньше всех приезжает на тренировку. Это зависит от человека, от его желания оставаться в спорте. Просто для чего тогда катается Юдзуру Ханю? Вообще же тогда непонятно. Парень поставил задачу — выучить четверной аксель и ради этого убивается каждый день, пашет по шесть часов в день, получает травмы. Вот это вызывает восхищение. Хотя надо быть реалистами — если бы он чисто исполнял весь свой контент и занимал третьи-четвёртые места, то мог бы закончить», — приводит слова Жулина RT.