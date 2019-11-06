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Жулин не согласен, что Загитовой больше нечего доказывать

Жулин не согласен, что Загитовой больше нечего доказывать
Другие / Фигурное катание 0

Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает неверным мнение, что олимпийским чемпионам, например Алине Загитовой, больше нечего доказывать.

«Это неправильное понятие. Всегда есть кому и что доказывать. Возьмём Криштиану Роналду. Он всё выиграл в футболе, но на каждый матч выходит мотивированным и раньше всех приезжает на тренировку. Это зависит от человека, от его желания оставаться в спорте. Просто для чего тогда катается Юдзуру Ханю? Вообще же тогда непонятно. Парень поставил задачу — выучить четверной аксель и ради этого убивается каждый день, пашет по шесть часов в день, получает травмы. Вот это вызывает восхищение. Хотя надо быть реалистами — если бы он чисто исполнял весь свой контент и занимал третьи-четвёртые места, то мог бы закончить», — приводит слова Жулина RT.

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