Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал Межконтинентального кубка

В матче второго тура группового этапа Межконтинентального кубка сборная Ирана переиграла команду Египта со счётом 5:3. В составе иранской команды хет-трик оформил Амир Акбари.

Эта победа досрочно вывела в полуфинал соревнований в Дубае как иранских футболистов, так и россиян, которые ранее сегодня нанесли поражение сборной Мексики со счётом 3:1. Обе команды выиграли по два матча в квартете, одолев соперников из Мексики и Египта. 7 ноября в матче третьего тура команды России и Ирана сыграют за первое место в подгруппе.

В группе А шансы выйти в полуфинал потеряла только сборная Италии, потерпевшая два поражения.

Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Дубай, ОАЭ

Группа В. 2-й тур

Иран – Египет – 5:3 (1:1, 2:1, 2:1).