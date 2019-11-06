Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал Межконтинентального кубка
В матче второго тура группового этапа Межконтинентального кубка сборная Ирана переиграла команду Египта со счётом 5:3. В составе иранской команды хет-трик оформил Амир Акбари.
Эта победа досрочно вывела в полуфинал соревнований в Дубае как иранских футболистов, так и россиян, которые ранее сегодня нанесли поражение сборной Мексики со счётом 3:1. Обе команды выиграли по два матча в квартете, одолев соперников из Мексики и Египта. 7 ноября в матче третьего тура команды России и Ирана сыграют за первое место в подгруппе.
В группе А шансы выйти в полуфинал потеряла только сборная Италии, потерпевшая два поражения.
Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Дубай, ОАЭ
Группа В. 2-й тур
Иран – Египет – 5:3 (1:1, 2:1, 2:1).
Российские «пляжники» одержали вторую победу на Межконтинентальном кубке
- 6 ноября 2019
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