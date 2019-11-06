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Фигурист Коляда признался в любви жене и поблагодарил болельщиков за поддержку

Фигурист Коляда признался в любви жене и поблагодарил болельщиков за поддержку
Другие / Фигурное катание 0

Серебряный призёр Олимпийских игр в команде, бронзовый призёр чемпионата мира российский фигурист Михаил Коляда рассказал о перенесённой операции и признался в любви своей жене Дарье Беклемищевой.

«Друзья, всем большой привет! 31 октября мне сделали операцию, по словам врачей всё прошло хорошо, и жить я всё же буду. Сейчас идет период восстановления, и уже совсем скоро приступлю к тренировкам с новым носом и энтузиазмом.

Огромную благодарность хочется выразить федерации фигурного катания на коньках России и Санкт-Петербурга за помощь и поддержку в этом нелёгком деле. А так же большое спасибо за поддержку болельщикам, которые на протяжении всего этого времени писали личные сообщения и не забывали меня.

Самое главное я хочу сказать своей любимой жене. С 15 лет я боялся признаться в своих чувствах, думал, что ты меня не поймёшь, и наше общение закончится, но теперь могу открыто сказать, что я любил тебя все эти годы и продолжаю любить! Сейчас довольно сложный период в жизни, но, несмотря ни на что, каждый день ты помогаешь мне находить мотивацию, всегда поддерживаешь во всех идеях. Спасибо огромное тебе за всё!!! Дашуль, я тебя очень люблю.

Ps. Фотки после операции не буду показывать, а то всем плохо станет. Ай спик фром май харт, всем мир», — написал Коляда на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Михаила Коляды.

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