В 2020 году количество дисциплин «Бриллиантовой лиги» будет сокращено до 12

Организаторы международных соревнований по лёгкой атлетике «Бриллиантовая лига» в следующем сезоне уменьшат количество дисциплин, проводимых на всех этапах, с 16 до 12, сообщает пресс-служба соревнований.
На принятие решения повлияли результаты исследования о популярности разных дисциплин, проведённого руководством лиги. В четвёрку исключённых дисциплин попали метание диска, тройной прыжок, стипль-чез (бег с препятствиями на 3000 метров), а также бег на 200 метров.
Соревнования в беге в стипль-чезе и в беге на 200 метров будут проводиться на пяти этапах, включая турниры в Осло, Риме и Дохе. На двух этапах будут соревноваться метатели диска и прыгуны тройным. Ни одна из четырёх дисциплин не будет представлена в финале «Бриллиантовой лиги» в 2020 году. Самые успешные спортсмены в каждой из исключённых дисциплин по итогам этих этапов получат специальные приглашения на чемпионат мира.
- 6 ноября 2019
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