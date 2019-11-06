Свидлер вышел в четвертьфинал Гран-при ФИДЕ в Гамбурге

В Гамбурге (Германия) завершена классическая часть 1/8 финала Гран-при ФИДЕ. Все вторые партии завершились вничью.
В результате в четвертьфинал вышли гроссмейстеры, одержавшие победу в первых партиях. Среди них россиянин Пётр Свидлер, который в первом раунде победил индийца Пенталу Харикришну со счётом 1,5:0,5. Такой же результат в пользу польского шахматиста зафиксирован во встрече Яна-Кшиштофа Дуды и Яна Непомнящего. Болгарин Веселин Топалов переиграл американца Хикару Накамуру, француз Максим Вашье-Лаграв прошёл китайца Вэй И. За выход в полуфинал Топалов и Вашье-Лаграв сыграют друг с другом.
Сразу в четырёх парах по итогам двух партий в классические шахматы зафиксирована ничья, победитель будет определён 7 ноября на тай-брейке. В каждой из этих пар один из соперников россиянин. Тай-брейк сыграют Даниил Дубов – Теймур Раджабов, Александр Грищук – Радослав Войташек, Никита Витюгов – Давид Навара и Дмитрий Яковенко — Юй Янъи.
- 6 ноября 2019
-
23:56
-
23:13
-
22:58
-
22:36
-
22:12
-
21:56
-
21:38
-
21:09
-
20:51
-
19:30
-
19:16
-
19:01
-
18:47
-
18:19
-
17:37
-
17:16
-
16:49
-
16:36
-
16:02
-
15:40
-
15:38
-
15:16
-
15:15
-
14:59
-
14:36
-
14:27
-
14:21
-
14:05
-
13:53
-
13:52
-
13:39
-
13:28
-
13:16
-
12:53
-
12:34