Свидлер вышел в четвертьфинал Гран-при ФИДЕ в Гамбурге

В Гамбурге (Германия) завершена классическая часть 1/8 финала Гран-при ФИДЕ. Все вторые партии завершились вничью.

В результате в четвертьфинал вышли гроссмейстеры, одержавшие победу в первых партиях. Среди них россиянин Пётр Свидлер, который в первом раунде победил индийца Пенталу Харикришну со счётом 1,5:0,5. Такой же результат в пользу польского шахматиста зафиксирован во встрече Яна-Кшиштофа Дуды и Яна Непомнящего. Болгарин Веселин Топалов переиграл американца Хикару Накамуру, француз Максим Вашье-Лаграв прошёл китайца Вэй И. За выход в полуфинал Топалов и Вашье-Лаграв сыграют друг с другом.

Сразу в четырёх парах по итогам двух партий в классические шахматы зафиксирована ничья, победитель будет определён 7 ноября на тай-брейке. В каждой из этих пар один из соперников россиянин. Тай-брейк сыграют Даниил Дубов – Теймур Раджабов, Александр Грищук – Радослав Войташек, Никита Витюгов – Давид Навара и Дмитрий Яковенко — Юй Янъи.