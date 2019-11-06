Россиянки завоевали две медали первенства мира в классе «Лазер-радиал»

В Сплите (Хорватия) завершилось первенство мира по парусному спорту среди девушек не старше 21 года в классе «Лазер-радиал». Призёрами соревнований стали россиянки Валерия Ломатченко и Мария Кислухина, завоевавшие серебро и бронзу соответственно.

«Несмотря на юный возраст, Ломатченко и Кислухина являются членами основной сборной команды. Своих результатов они добились в том числе и потому, что тренируются всегда вместе и в команде есть серьёзная конкуренция. У них хороший потенциал, будем его развивать. Лере помогает её школа — «Крестовский остров», Маше — парусная школа в Ростове-на-Дону. Очень хорошо, что у сборной по парусному спорту есть взаимопонимание с регионами, мы работаем в едином ключе. Эти успешные выступления — далеко не последние», — приводит слова главного тренера сборной Натальи Ивановой пресс-служба ОКР.

Другие россиянки выступили не так удачно. Екатерина Береза стала 47-й, Екатерина Гусева – 51-й. Среди юношей лучший результат у Даниила Крутских — 17-е место. Среди спортсменов возрастной категории до 19 лет в двадцатку сильнейших вошёл Никита Мельников, а Илья Вьюнов стал 54-м.