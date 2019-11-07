Морозов: разбирательство идёт по итогам Сочи-2014, а отдуваемся почему-то мы

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в спортивной паре с Евгений Тарасовой, считает, что нынешние спортсмены не должны быть наказаны за то, что происходило на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Если ВАДА вновь отстранит РУСАДА из-за изменений в базе Московской антидопинговой лаборатории, российские спортсмены на Играх 2020 и 2022 годов выступят в лучшем случае как в Пхёнчхане-2018, под нейтральным флагом.

«Сейчас пока только разговоры. Надеюсь, что найдётся какое-то решение, и повторения той ситуации не случится. Наказывать нас неправильно. Разбирательство идёт по итогам Олимпиады в Сочи. Люди, которые были там, уже закончили свои спортивные карьеры. А отдуваемся почему-то мы. Фигуристы, которые к тем Играм никак не относятся. Вообще никак. Это первая несправедливость.

Второе — надо искать решение. Надеюсь, что наша страна предпримет какие-то действия, чтобы ситуации с Пхёнчханом не повторилось. Наказание ведь уже было. Это дело прошлое. Наказывать второй раз несправедливо», — приводит слова Морозова Sport24.