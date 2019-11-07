«Рад, что не надо туда возвращаться». Непомнящий раскритиковал турнир в Гамбурге

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий выразил недовольство организацией этапа Гран-при ФИДЕ в Гамбурге (Германия).

«Рецепт организации этапа Гран-при в Гамбурге: выбираем самый дорогой и красивый отель и самое дешёвое и неудобное место проведения турнира. По крайней мере я рад, что мне больше не надо туда возвращаться. Удачи оставшимся участникам», — написал Непомнящий в своём «твиттере».

На старте соревнований россиянин не сумел пройти представителя Польши Ян-Кшиштофа Дуду. В первой партии Непомнящий потерпел поражение чёрными фигурами. Вторая партия завершилась вничью.

Россиянин стал победителем первого этапа Гран-при, который прошёл в Москве. В новом рейтинге ФИДЕ Непомнящий опустился на седьмую строчку.

Свидлер вышел в четвертьфинал Гран-при ФИДЕ в Гамбурге