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«Рад, что не надо туда возвращаться». Непомнящий раскритиковал турнир в Гамбурге

«Рад, что не надо туда возвращаться». Непомнящий раскритиковал турнир в Гамбурге
Другие / Шахматы 0

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий выразил недовольство организацией этапа Гран-при ФИДЕ в Гамбурге (Германия).

«Рецепт организации этапа Гран-при в Гамбурге: выбираем самый дорогой и красивый отель и самое дешёвое и неудобное место проведения турнира. По крайней мере я рад, что мне больше не надо туда возвращаться. Удачи оставшимся участникам», — написал Непомнящий в своём «твиттере».

На старте соревнований россиянин не сумел пройти представителя Польши Ян-Кшиштофа Дуду. В первой партии Непомнящий потерпел поражение чёрными фигурами. Вторая партия завершилась вничью.

Россиянин стал победителем первого этапа Гран-при, который прошёл в Москве. В новом рейтинге ФИДЕ Непомнящий опустился на седьмую строчку.

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