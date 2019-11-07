Никоноров — об игроках сборной Ирана по пляжному футболу: они злые и грубые

Нападающий сборной России по пляжному футболу Борис Никоноров поделился ожиданиями от заключительного группового этапа Межконтинентального кубка в Дубае с командой Ирана. Подопечные Михаила Лихачёва ранее обыграли сборные Египта и Мексики.

«Конечно, хочется выиграть любой матч. Без разницы, кто соперник. Но всё же для нас самое главное – это выполнить задачу. А у сборной России одна задача – выиграть турнир, то есть одержать победу в полуфинале и финале. Но всё равно и у Ирана выиграть очень хочется, особенно если учесть, что это сильная команда, выступающая здесь сильнейшим составом.

Я общаюсь практически со всей командой. И с Хоссейни, и с Бехзадпуром, и с Али Миршекари, и с Ахмадзаде, и с Киани – все они хорошие ребята, очень положительные люди, вообще ничего плохого не могу про них сказать. Может быть, мне импонирует, что они близки мне по характеру. Мне очень нравится, как они играют, их жёсткость на поле. Они агрессивные, злые, грубые в игре. Мне, честно говоря, это по душе, а потому всегда очень нравится против них играть", — сказал Никоноров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Юлией Ивановой.

Полная версия интервью выйдет на «Чемпионате» позже.

