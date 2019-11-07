В РУСАДА рассказали о важных изменениях во Всемирном антидопинговом кодексе

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая рассказала о важных изменениях в новом Всемирном антидопинговом кодексе, принятие которого ожидается на Всемирной антидопинговой конференции в Катовице сегодня, 7 ноября.

«Первое изменение, которое бросится всем в глаза состоит в том, что антидопинговых правил станет 11. Сегодня их 10. 11-е правило, которое влечёт за собой ответственность по новому кодексу – это давление на осведомителей, то есть на тех, кто предоставляет информацию о нарушениях антидопинговых правил. Это первое и основное. Далее это отражено уже не в кодексе, а в стандарте или руководстве, как рассматриваются такие дела, какая доказательная база, какие санкции и как они варьируются.

Из нового – усилена роль независимости агентства. Теперь об этом говорится обязательно – о том, что органы управления, а органы управления – это генеральный директор или президент, или, например, наблюдательный совет, эти органы не должны иметь конфликта интересов. То есть, там не должно присутствовать людей из спортивных федераций и так далее. РУСАДА здесь не о чем переживать, потому что кодекс по этике, конфликту интересов и борьбе с коррупцией мы разработали, утвердили и применили с 2017 года. Это в своё время было обязательным условием «дорожной карты» для того, чтобы РУСАДА, ещё находясь в несоответствии, разрешили тестировать. И мы это сделали.

Ещё один стандарт, который не менее важен — это стандарт по обработке результатов. Это когда спортсмен был протестирован и вернулась положительна проба, вступает в силу обработка результатов, которая потом переносит всё это в слушания. Сейчас открывается очень много дел, не потому что пришла положительная проба, а потому что было проведено какое-то расследование по открытым источникам", — цитирует Пахноцкую РИА «Новости».

Пахноцкая также отметила изменение стандарта по тестированию и расследованиям.

«Там говорится о том, какие полномочия в части расследований есть у агентств, и отдельно отмечается, что подписанты антидопингового кодекса — это либо агентство, либо международная федерация — имеют право проводить расследование не только для того, чтобы доказать вину какого-то лица или лиц в нарушении правил, но и чтобы доказать отсутствие вины. Случаются ситуации, когда спортсмен признаёт свою вину, хотя де-факто это не так, и он несамостоятельно употребил запрещённую субстанцию, а был подвергнут давлению, либо же ему не сообщили о том, что он употребляет. Это может быть совершено персоналом спортсмена. Теперь в полномочиях антидопинговых организаций доказать и обратное, в том числе, если даже он сказал: „да, я съел это сам“, это не означает, что расследование этим удовлетворится», — объяснила Пахноцкая.

Кодекс вступит в силу 1 января 2021 года.