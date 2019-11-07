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Дочь Тутберидзе выиграла турнир по фигурному катанию в Риге

Дочь Тутберидзе выиграла турнир по фигурному катанию в Риге
Другие / Фигурное катание 0

В Риге (Латвия) продолжается международный турнир по фигурному катанию — Volvo Open Cup. Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин победили в соревнованиях юниоров в танцах на льду. Диана является дочерью тренера Этери Тутберидзе.

Среди одиночников-юниоров первенствовал россиянин Александр Голубев, а среди спортивных пар не было равных Аполлинарии Панфиловой и Дмитрию Рылову.

Фигурное катание. Volvo Open Cup. Рига
Юниоры. Танцевальные пары
1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 167,17.
2. Екатерина Каташинская/Александр Васькович (Россия) – 155,06.
3. София Леонтьева/Даниил Горелкин (Россия) – 148,01.

Юниоры. Одиночники
1. Александр Голубев (Россия) – 192,36.
2. Матвей Гилёв (Россия) – 177,78.
3. Яков Зенко (Беларусь) – 161.93.

Юниоры. Спортивные пары
1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) – 182,15.
2. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Россия) – 158,38.
3. Алина Бутаева/Лука Берулава (Грузия) – 156,54.

После короткой программы в соревнованиях спортивных пар лидируют россияне Карина Акопова и Максим Шагалов.

Спортивные пары. Короткая программа
1. Карина Акопова/Максим Шагалов (Россия) – 60,93.
2. Ребекка Гильярди/Филиппо Амброзини (Италия) – 58,79.
3. Елена Павлова/Рубен Блумарт (Германия) – 54,19.

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