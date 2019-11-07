Дочь Тутберидзе выиграла турнир по фигурному катанию в Риге

В Риге (Латвия) продолжается международный турнир по фигурному катанию — Volvo Open Cup. Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин победили в соревнованиях юниоров в танцах на льду. Диана является дочерью тренера Этери Тутберидзе.

Среди одиночников-юниоров первенствовал россиянин Александр Голубев, а среди спортивных пар не было равных Аполлинарии Панфиловой и Дмитрию Рылову.

Фигурное катание. Volvo Open Cup. Рига

Юниоры. Танцевальные пары

1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 167,17.

2. Екатерина Каташинская/Александр Васькович (Россия) – 155,06.

3. София Леонтьева/Даниил Горелкин (Россия) – 148,01.

Юниоры. Одиночники

1. Александр Голубев (Россия) – 192,36.

2. Матвей Гилёв (Россия) – 177,78.

3. Яков Зенко (Беларусь) – 161.93.

Юниоры. Спортивные пары

1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) – 182,15.

2. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Россия) – 158,38.

3. Алина Бутаева/Лука Берулава (Грузия) – 156,54.

После короткой программы в соревнованиях спортивных пар лидируют россияне Карина Акопова и Максим Шагалов.

Спортивные пары. Короткая программа

1. Карина Акопова/Максим Шагалов (Россия) – 60,93.

2. Ребекка Гильярди/Филиппо Амброзини (Италия) – 58,79.

3. Елена Павлова/Рубен Блумарт (Германия) – 54,19.