Тутберидзе отреагировала на первую победу дочери

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе порадовалась победе дочери Дианы Дэвис на международном турнире в Риге (Латвия). Диана выступает в дуэте с Глебом Смолкиным. Они победили в соревнованиях юниоров с результатом 167,17 балла.

«С первой победой», — написала Тутберидзе в своём «инстаграме», добавив хештеги «нашидетинашевсё», «детитольконаши», «разлука» и «цель».

Пост доступен в «инстаграме» Этери Тутберидзе.

Второе и третье места также заняли российские дуэты — Екатерина Каташинская/Александр Васькович и София Леонтьева/Даниил Горелкин соответственно.

Среди одиночников-юниоров первенствовал россиянин Александр Голубев, а среди спортивных пар не было равных Аполлинарии Панфиловой и Дмитрию Рылову.