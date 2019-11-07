Тутберидзе отреагировала на первую победу дочери
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе порадовалась победе дочери Дианы Дэвис на международном турнире в Риге (Латвия). Диана выступает в дуэте с Глебом Смолкиным. Они победили в соревнованиях юниоров с результатом 167,17 балла.
«С первой победой», — написала Тутберидзе в своём «инстаграме», добавив хештеги «нашидетинашевсё», «детитольконаши», «разлука» и «цель».
Пост доступен в «инстаграме» Этери Тутберидзе.
Второе и третье места также заняли российские дуэты — Екатерина Каташинская/Александр Васькович и София Леонтьева/Даниил Горелкин соответственно.
Среди одиночников-юниоров первенствовал россиянин Александр Голубев, а среди спортивных пар не было равных Аполлинарии Панфиловой и Дмитрию Рылову.
Дочь Тутберидзе выиграла турнир по фигурному катанию в Риге
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