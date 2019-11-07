Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Тутберидзе отреагировала на первую победу дочери

Тутберидзе отреагировала на первую победу дочери
Тутберидзе отреагировала на первую победу дочери
Другие / Фигурное катание 0

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе порадовалась победе дочери Дианы Дэвис на международном турнире в Риге (Латвия). Диана выступает в дуэте с Глебом Смолкиным. Они победили в соревнованиях юниоров с результатом 167,17 балла.

«С первой победой», — написала Тутберидзе в своём «инстаграме», добавив хештеги «нашидетинашевсё», «детитольконаши», «разлука» и «цель».

Пост доступен в «инстаграме» Этери Тутберидзе.

Второе и третье места также заняли российские дуэты — Екатерина Каташинская/Александр Васькович и София Леонтьева/Даниил Горелкин соответственно.

Среди одиночников-юниоров первенствовал россиянин Александр Голубев, а среди спортивных пар не было равных Аполлинарии Панфиловой и Дмитрию Рылову.

Дочь Тутберидзе выиграла турнир по фигурному катанию в Риге
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019