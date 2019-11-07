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Лыжница Кучерук: говорю Якимушкину: ну вот, все уже замужем. И хохочем

Лыжница Кучерук: говорю Якимушкину: ну вот, все уже замужем. И хохочем
Другие / Лыжный спорт 0

Российская лыжница Ольга Кучерук, являющаяся девушкой лыжника Ивана Якимушкина, рассказала, намекает ли возлюбленному на свадьбу.

«Мы больше смеёмся над этим. Подхожу к нему и протягиваю: ну вооот, все уже замужем. И хохочем. На самом деле, вопрос в том, для кого нужна свадьба. Для нас ведь, так? Вот и сделаем её, как будем готовы. Хотя родители у меня в этом плане строгие. Папа, ещё как только мы начали встречаться, выговаривал мне: вы что же, и на отдых вместе собираетесь ездить? Но я его успокаивала, что мы просто ходим и за ручку держимся.

Если мы с Ваней вместе на сборе, то мы вместе делаем… ничего. На самом деле, стыдно признаться, но Ваня заставляет меня читать специализированную литературу. Про физиологию, например. Говорит: ты сама должна понимать, как твой организм устроен. Плюс фильмы смотрим, видео на YouTube", — цитирует Кучерук «Тюменская арена».

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