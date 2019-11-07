Колобков: манипуляций с данными Московской лаборатории не было

Министр спорта России Павел Колобков опроверг информацию о том, что в базу данных Московской антидопинговой лаборатории были внесены изменения. ВАДА после обнаружения несоответствий в данных лаборатории по укоренной процедуры начало рассмотрение вопроса о статусе Российского антидопингового агентства.

«Эксперты считают, что никаких там удалений не было, это технические вопросы, они связаны с системой. На ближайшей встрече специалистов из России и ВАДА эти вопросы могут быть разъяснены. Так называемых, как говорит Ганус, манипуляций там не было. Это наша позиция», — приводит слова Колобкова ТАСС.

Ранее генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус рассказал, как получил информацию о несоответствиях в данных Московской лаборатории.

Колобков отреагировал на слова Зеппельта об ответах, которые не дала Россия