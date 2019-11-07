Йохауг: не стоит ждать, что Карлссон будет выигрывать каждую гонку

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 10-кратная чемпионка мира норвежка Терезе Йохауг поделилась ожиданиями от выступления в сезоне чемпионки мира шведки Фриды Карлссон.
«Я очень рада успехам Фриды. Но не думаю, что от неё стоит ждать слишком многого и рассчитывать, что она будет выигрывать каждую гонку.
Когда я была в её возрасте, то многого ждала от себя, но и другие возлагали на меня большие надежды. Люди полагали, что я займу больше призовых мест в Кубке мира, но важно понимать, что для этого нужно время. Я не утверждаю, что Фриду ждёт провал, но хотелось бы, чтобы вокруг неё не было слишком больших ожиданий», — цитирует Йохауг Expressen.
На своём первом взрослом чемпионате мира 2019 года Фрида в 19 лет завоевала золото, серебро и бронзу.
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