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«Спартак» и «Чеховские медведи» узнали соперников по 1/4 финала Кубка России

«Спартак» и «Чеховские медведи» узнали соперников по 1/4 финала Кубка России
Другие / Гандбол 0

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка России по баскетболу среди мужских команд, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Московский «Спартак» в четвертьфинале встретится с «Каустиком», представляющим Волгоград. Этот матч состоится 4 декабря 2019 года, «Каустик» будет принимать «Спартак» в Волгограде.

Действующие обладатели Кубка России «Чеховские медведи» сыграют со ставропольским «Виктором». Этот матч будет проходить в Ставрополе. Ещё две путёвки в полуфинал оспорят «Акбузат» из Уфы и краснодарский СКИФ, а также «Пермские медведи» и «Нева» (Санкт-Петербург).

Гандбол. Мужчины. Кубок России. 1/4 финала

«Каустик» (Волгоград) — «Спартак» (Москва)
«Виктор» (Ставрополь) — «Чеховские медведи» (Чехов)
«Акбузат» (Уфа) — СКИФ (Краснодар)
«Пермские медведи» (Пермь) — «Нева» (Санкт-Петербург).

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