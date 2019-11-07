Туктамышева усложнила программу перед этапом Гран-при в Китае

Российская фигуристка чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева изменила набор элементов на обе программы на этап Гран-при Китая по сравнению с этапом Гран-при в США, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

На турнире в США Туктамышева показала третий результат. Теперь россиянка решила усложнить короткую программу. Так, вместо каскада из двух тройных тулупов будет исполнен более ценный по баллам каскад «тройной флип-тройной тулуп». Этот элемент она выполняла на турнире в Финляндии, но не досчиталась оценок из-за неверного ребра на флипе.

В произвольное программе Туктамышева заменит каскад «тройной аксель-двойной тулуп» на комбинацию из тройного и двойного акселя.

Фигуристки выступят с короткой программой на этапе Гран-при в Китае завтра, 8 ноября.