Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Туктамышева усложнила программу перед этапом Гран-при в Китае

Туктамышева усложнила программу перед этапом Гран-при в Китае
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева изменила набор элементов на обе программы на этап Гран-при Китая по сравнению с этапом Гран-при в США, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

На турнире в США Туктамышева показала третий результат. Теперь россиянка решила усложнить короткую программу. Так, вместо каскада из двух тройных тулупов будет исполнен более ценный по баллам каскад «тройной флип-тройной тулуп». Этот элемент она выполняла на турнире в Финляндии, но не досчиталась оценок из-за неверного ребра на флипе.

В произвольное программе Туктамышева заменит каскад «тройной аксель-двойной тулуп» на комбинацию из тройного и двойного акселя.

Фигуристки выступят с короткой программой на этапе Гран-при в Китае завтра, 8 ноября.

Щербакова, Туктамышева и Самодурова узнали стартовые номера на Гран-при Китая
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019