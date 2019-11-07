Определён состав сборной России по санному спорту на Кубок мира

Федерация санного спорта России определилась с составом мужской и женской сборных на этапы Кубка мира сезона 2019/20.

«В состав команды включены Роман Репилов, Семён Павличенко, Максим Аравин, Александр Степичев и Александр Горбацевич. У женщин — Виктория Демченко, Екатерина Батурина, Татьяна Иванова и Екатерина Катникова», — цитирует ТАСС пресс-службу федерации.

Кроме того, на этапах Кубка мира выступят двойки Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, Александр Денисьев и Владислав Антонов, Владислав Южаков и Юрий Прохоров.

Павличенко является действующим обладателем кубка мира по санному спорту. Вторым в общем зачёте турнира в минувшем сезоне стал Репилов.