Оглашён состав сборной России на Кубок мира по женской борьбе

16-17 ноября в Нарите (Япония) пройдёт Кубок мира по женской борьбе. Тренерский штаб сборной России огласил состав на эти соревнования, сообщает официальный сайт ФСБР. В частности, в заявку включена бронзовый призёр Олимпийских игр Екатерина Букина (до 76 кг).

Состав сборной России

До 50 кг. Милана Дадашева — бронзовый призёр чемпионата Европы—2018.

До 53 кг. Екатерина Полещук — бронзовый призёр чемпионата мира—2019.

До 55 кг. Ольга Хорошавцева — бронзовый призёр чемпионата мира—2019.

До 57 кг. Марина Симонян — бронзовый призёр первенства мира U23 2019 года.

До 59 кг. Любовь Овчарова — серебряный призёр чемпионата мира—2019.

До 62 кг. Мария Кузнецова — бронзовый призёр Евроигр-2019.

До 65 кг. Наталья Федосеева.

До 68 кг. Анастасия Братчикова — двукратная чемпионка Европы.

До 72 кг. Евгения Захарченко — бронзовый призёр первенства мира U23 2019 года.

До 76 кг. Екатерина Букина — бронзовый призёр Олимпийских игр—2016.



Состав групп

Группа А: Япония, Китай, Украина.

Группа В: Россия, США, Монголия.