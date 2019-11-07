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Оглашён состав сборной России на Кубок мира по женской борьбе

Оглашён состав сборной России на Кубок мира по женской борьбе
Другие / Борьба 0

16-17 ноября в Нарите (Япония) пройдёт Кубок мира по женской борьбе. Тренерский штаб сборной России огласил состав на эти соревнования, сообщает официальный сайт ФСБР. В частности, в заявку включена бронзовый призёр Олимпийских игр Екатерина Букина (до 76 кг).

Состав сборной России
До 50 кг. Милана Дадашева — бронзовый призёр чемпионата Европы—2018.
До 53 кг. Екатерина Полещук — бронзовый призёр чемпионата мира—2019.
До 55 кг. Ольга Хорошавцева — бронзовый призёр чемпионата мира—2019.
До 57 кг. Марина Симонян — бронзовый призёр первенства мира U23 2019 года.
До 59 кг. Любовь Овчарова — серебряный призёр чемпионата мира—2019.
До 62 кг. Мария Кузнецова — бронзовый призёр Евроигр-2019.
До 65 кг. Наталья Федосеева.
До 68 кг. Анастасия Братчикова — двукратная чемпионка Европы.
До 72 кг. Евгения Захарченко — бронзовый призёр первенства мира U23 2019 года.
До 76 кг. Екатерина Букина — бронзовый призёр Олимпийских игр—2016.

Состав групп
Группа А: Япония, Китай, Украина.
Группа В: Россия, США, Монголия.

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