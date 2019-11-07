Зеппельт рассказал о новых отягчающих обстоятельствах в деле России
Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный фильмами-расследованиями о допинге в российском спорте, утверждает, что к России могут применить самые серьёзные санкции в случае подтверждения информации о манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.
«У России новые отягчающие обстоятельства в связи с возможной манипуляцией данных лаборатории. Предполагается, что ВАДА рекомендует применить самые строгие санкции, включая отстранение от Олимпиады, если подтвердятся данные о фальсификациях», — написал Зеппельт в своём «твиттере».
В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб.
Президент ВАДА не считает РУСАДА причастным к изменению базы данных лаборатории
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