Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Зеппельт рассказал о новых отягчающих обстоятельствах в деле России

Зеппельт рассказал о новых отягчающих обстоятельст
Зеппельт рассказал о новых отягчающих обстоятельствах в деле России
Другие / Лёгкая атлетика 0

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный фильмами-расследованиями о допинге в российском спорте, утверждает, что к России могут применить самые серьёзные санкции в случае подтверждения информации о манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

«У России новые отягчающие обстоятельства в связи с возможной манипуляцией данных лаборатории. Предполагается, что ВАДА рекомендует применить самые строгие санкции, включая отстранение от Олимпиады, если подтвердятся данные о фальсификациях», — написал Зеппельт в своём «твиттере».

В настоящее время ВАДА рассматривает объяснения России в связи с изменением данных лаборатории. Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб.

Президент ВАДА не считает РУСАДА причастным к изменению базы данных лаборатории

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

Сообщить об ошибке
Теги
ВАДА •••
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019