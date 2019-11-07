Фигуристы Шевченко и Ерёменко победили на турнире в Риге

В Риге (Латвия) продолжается международный турнир по фигурному катанию — Volvo Open Cup. Российские фигуристы Софья Шевченко и Игорь Ерёменко одержали победу в соревнованиях танцевальных пар. Они выиграли и короткую, и произвольную программы.

Второе место заняла грузинская пара Мария Казакова/Георгий Ревия, третьими стали финны Юка Орихара и Йюхо Пиринен.

Фигурное катание. Volvo Open Cup. Рига

Танцевальные пары. Произвольная программа

1. Софья Шевченко/Игорь Ерёменко (Россия) – 117,11.

2. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 112,48.

3. Юка Орихара/Йюхо Пиринен (Финляндия) – 96,89.

Итоговое положение

1. Софья Шевченко/Игорь Ерёменко (Россия) – 194,51.

2. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 182,43.

3. Юка Орихара/Йюхо Пиринен (Финляндия) – 164,37.