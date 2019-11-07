Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Фигуристы Шевченко и Ерёменко победили на турнире в Риге

Фигуристы Шевченко и Ерёменко победили на турнире в Риге
Другие / Фигурное катание 0

В Риге (Латвия) продолжается международный турнир по фигурному катанию — Volvo Open Cup. Российские фигуристы Софья Шевченко и Игорь Ерёменко одержали победу в соревнованиях танцевальных пар. Они выиграли и короткую, и произвольную программы.

Второе место заняла грузинская пара Мария Казакова/Георгий Ревия, третьими стали финны Юка Орихара и Йюхо Пиринен.

Фигурное катание. Volvo Open Cup. Рига
Танцевальные пары. Произвольная программа
1. Софья Шевченко/Игорь Ерёменко (Россия) – 117,11.
2. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 112,48.
3. Юка Орихара/Йюхо Пиринен (Финляндия) – 96,89.

Итоговое положение
1. Софья Шевченко/Игорь Ерёменко (Россия) – 194,51.
2. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 182,43.
3. Юка Орихара/Йюхо Пиринен (Финляндия) – 164,37.

Шевченко и Ерёменко лидируют после ритм-танца на турнире в Риге
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019