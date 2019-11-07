Российский прыгун в длину Петров дисквалифицирован на 4 года за допинг
Российский легкоатлет Александр Петров, выступающий в прыжках в длину, дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
В пробе Петрова, взятой на Всероссийских соревнованиях «Мемориал Знаменских», была обнаружена субстанция оксандролон. Спортсмен дисквалифицирован на 4 года с даты временного отстранения – 25 июля 2019 года.
Кроме того, все результаты прыгуна с 6 июля 2019 года аннулированы.
33-летний Петров — мастер спорта международного класса, бронзовый призёр чемпионата России 2015 года и обладатель двух бронзовых наград командного первенства страны (2015, 2017). Его тренируют Евгений Тантлевский и Ольга Шемигон.
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