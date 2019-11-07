Сборная России по мини-футболу узнала соперников по отбору на чемпионат мира

Сборная России по мини-футболу узнала соперников по отборочной группе чемпионата мира 2020 года. Национальной команде предстоит сыграть в квартете C вместе с Азербайджаном, Хорватией и Словакией, сообщает пресс-служба УЕФА в «Твиттере». Матчи пройдут с 27 января по 5 февраля 2020 года.

Согласно формату турнира, победители групп элитного раунда получают путёвки в финальную часть чемпионата, которая пройдёт в Литве с 12 сентября по 4 октября 2020 года. Команды, занявшие вторые места, получат возможность пробиться на мировое первенство через раунды плей-офф.

Если сборная России в группе С займёт второе место, то сыграет с командой из квартета D, в который вошли Казахстан, Словения, Румыния и Чехия. Стыковые встречи пройдут 9 и 12 апреля.