Сборная России по мини-футболу узнала соперников по отбору на чемпионат мира
Сборная России по мини-футболу узнала соперников по отборочной группе чемпионата мира 2020 года. Национальной команде предстоит сыграть в квартете C вместе с Азербайджаном, Хорватией и Словакией, сообщает пресс-служба УЕФА в «Твиттере». Матчи пройдут с 27 января по 5 февраля 2020 года.
Согласно формату турнира, победители групп элитного раунда получают путёвки в финальную часть чемпионата, которая пройдёт в Литве с 12 сентября по 4 октября 2020 года. Команды, занявшие вторые места, получат возможность пробиться на мировое первенство через раунды плей-офф.
Если сборная России в группе С займёт второе место, то сыграет с командой из квартета D, в который вошли Казахстан, Словения, Румыния и Чехия. Стыковые встречи пройдут 9 и 12 апреля.
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