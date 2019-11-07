Морозов завоевал золото на этапе КМ по плаванию в Дохе
Россиянин Владимир Морозов с результатом 21,83 секунды выиграл финальный заплыв на дистанции 50 метров вольным стилем на этапе Кубка мира в Дохе (Катар). Соревнования проходят в Дохе. Второе место занял японец Косуке Мацуи (22,02), третье — венгр Максим Лобановский (22,04).
На 100-метровке брассом россиянин Антон Чупков с результатом 59,83 секунды стал третьим. Золото выиграл японец Ясухиро Косеки (59,11). Обладателем серебряной награды стал голландец Арно Камминга (59,25).
Россиянка Виталина Симонова заняла второе место на 200-метровке брассом. В финальном заплыве она показала время 2 минуты 29,98 секунды. Первой стала венгерка Эштер Бекеси (2.28,24), бронза досталась представительнице Польши Веронике Халлманн (2.31,17).
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