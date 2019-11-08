Саночник Павличенко: с инвентарём поработали отлично, он у меня лучший в мире

Один из лидеров российской сборной по санному спорту, двукратный чемпион мира Семён Павличенко рассказал о подготовке к новому сезону.

«Каждый год мы делаем новые сани. В этом сезоне собирали инвентарь абсолютно с нуля, и я почти сразу же свои сани сломал. Даже при этом немножко травмировался. Но ничего, через три дня продолжил на них кататься, тестировать.



Я сам себе ставлю задачи, ведь кататься без цели нет никакого смысла. Я уже побеждал в одном сезоне на чемпионатах Европы и мира. В прошлом сезоне в личных соревнованиях выиграл чемпионат континента и общий зачёт Кубка мира. Сейчас, конечно же, цели опять максимальные.

В прошлом сезоне, например, практически не было стартов, где я был бы в десятке. Либо двадцатые места, либо пьедестал. Это раздражало. Хочу научиться у ребят, у того же Ромы Репилова, проходить всё ровненько. С инвентарём мы поработали отлично – считаю, он у меня лучший в мире. Нужно просто поработать над самим собой, подходить к делу с холодной головой.

Самое лучшее лекарство от конкуренции – господство над всеми. К этому надо стремиться. Вспомните Феликса Лоха, который до 2014 года «рвал» буквально всех. И я хочу, чтобы наша команда была такой же мощной! Чтобы я, Горбацевич, Степичев, Репилов – каждый из нас стоял на пьедестале. Раньше немцы могли занять все призовые места. Считаю, мы тоже так можем", — цитирует Павличенко официальный сайт Олимпийского комитета России.