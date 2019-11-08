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Российские фигуристы Акопова и Шагалов завоевали серебро на турнире в Риге

Российские фигуристы Акопова и Шагалов завоевали серебро на турнире в Риге
Другие / Фигурное катание 0

В Риге (Латвия) продолжается международный турнир по фигурному катанию — Volvo Open Cup. Россияне Карина Акопова и Максим Шагалов завоевали серебро в соревнованиях спортивных пар.

После короткой программы в соревнованиях юниоров россиянин Артём Ковалёв занимает второе место.

Фигурное катание. Volvo Open Cup. Рига, Латвия
Спортивные пары. Итоговое положение
1. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 175,57.
2. Карина Акопова/Максим Шагалов (Россия) — 174.72.
3. Анна Верников/Евгений Краснопольский (Израиль) — 150,53.

Юниоры. Короткая программа
1. Даниэль Алберт Науритс (Эстония) — 73,23.
2. Артём Ковалёв (Россия) — 72,33.
3. Ираклий Майсурадзе (Грузия) — 71,06.

Соревнования в Риге завершатся 10 ноября.

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