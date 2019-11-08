Щербакова и Туктамышева не ошиблись на тренировке на этапе Гран-при в Китае

Российские фигуристки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева без падений провели тренировки перед короткой программой этапа Гран-при, который проходит в Чунцине (Китай).
Во время утренних занятий Щербакова отрабатывала двойной аксель и каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. Тренировка короткой программы 15-летней спортсменки получилась удачной. Она сделала все элементы, включая вышеописанную комбинацию.
22-летняя Туктамышева, которая работает в группе Алексея Мишина, также безошибочно выполнила тренировочный прокат короткой программы. Фигуристка выполнила тройной аксель, а также тройной лутц.
17-летняя россиянка Софья Самодурова допустила несколько ошибок в ходе тренировки, включая падение на одном из прыжковых элементов.
Этап Гран-при в Чунцине завершится 10 ноября.
- 8 ноября 2019
-
09:29
-
09:27
-
09:22
-
00:47
- 7 ноября 2019
-
23:52
-
23:39
-
22:45
-
22:01
-
20:35
-
20:28
-
20:10
-
18:41
-
18:10
-
17:21
-
17:18
-
16:31
-
16:24
-
16:21
-
16:04
-
15:48
-
15:06
-
14:47
-
13:58
-
13:39
-
13:20
-
13:04
-
12:52
-
12:42
-
12:39
-
11:59
-
11:51
-
11:01
-
10:52
-
10:07
-
10:05