Щербакова и Туктамышева не ошиблись на тренировке на этапе Гран-при в Китае

Российские фигуристки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева без падений провели тренировки перед короткой программой этапа Гран-при, который проходит в Чунцине (Китай).

Во время утренних занятий Щербакова отрабатывала двойной аксель и каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. Тренировка короткой программы 15-летней спортсменки получилась удачной. Она сделала все элементы, включая вышеописанную комбинацию.

22-летняя Туктамышева, которая работает в группе Алексея Мишина, также безошибочно выполнила тренировочный прокат короткой программы. Фигуристка выполнила тройной аксель, а также тройной лутц.

17-летняя россиянка Софья Самодурова допустила несколько ошибок в ходе тренировки, включая падение на одном из прыжковых элементов.

Этап Гран-при в Чунцине завершится 10 ноября.