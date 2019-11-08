Шаботова, сказавшая о пользе допинга, лидирует после короткой программы в Риге

13-летняя фигуристка Анастасия Шаботова, сменившая спортивное гражданство с российского на украинское, захватило лидерство после короткой программы у юниорок на международном турнире в Риге (Латвия).
В начале года Шаботова оказалась в центре внимания, когда в ходе общения с болельщиками в своём «инстаграме» отметила, что для успешных выступлений нужно принимать допинг. В июле стало известно, что Анастасия получила разрешение выступать за Украину.
В короткой программе в Риге лучший результат среди россиянок продемонстрировала Ксения Синицына, ставшая шестой.
Фигурное катание. Volvo Open Cup. Рига, Латвия
Юниорки. Короткая программа
1. Анастасия Шаботова (Украина) — 62,40.
2. Наргиз Сулейманова (Германия) — 57,80.
3. Катерина Карле (Канада) — 57,60...
6. Ксения Синицына (Россия) — 54,35.
7. Варвара Курносенко (Россия) — 53,41...
15. Анна Попова (Россия) — 41,20.
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