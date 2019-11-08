Кацалапов: команда Тутберидзе вывела фигурное катание на новый уровень

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в паре с Викторией Синициной, рассказал, в чём заключается феномен тренера Этери Тутберидзе.

«Думаю, к Этери Георгиевне приходят те дети, которые понимают, как будет происходить работа, на что вообще настроена группа. Если хочешь быть лучшим, делай, что от тебя требуется. Считаю, у неё глаз как у орла. Она видит всё, что нужно тому или иному спортсмену. У неё не ежовые рукавицы, но она держит свою команду, свою группу. Никого лишнего там не будет никогда, она не позволит туда прийти. Поэтому возникает полное доверие. Все её спортсмены чувствуют, что за ними крепкая спина.

У неё команда просто прекраснейших тренеров. Сергей Розанов, Даниил Глейхенгауз – знаю их с детства. Мы выступали вместе в одиночном, мы всю жизнь вместе. Залог успеха, мне кажется, в этой работе, в этой команде. Не могу назвать что-то одно, однако это очень круто. У меня огромная благодарность, что Этери Георгиевна со своей командой просто взяли и вывели фигурное катание на новый уровень. Это здорово», – сказал Кацалапов в интервью Первому каналу.

Напомним, дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов получил восьмой стартовый номер в короткой программе на стартующем сегодня четвёртом этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае.