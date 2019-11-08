47-летний рекордсмен Олимпийских игр Касай выступит на этапе Кубка мира в России

47-летний японский прыгун на лыжах с трамплина Нориаки Касай подтвердил, что примет участие в розыгрыше Кубка мира сезона-2019/20, сообщает официальный сайт Международной лыжной федерации. В этом году он примет участие в этапах в Висле (Польша), Руке (Финляндия), Нижнем Тагиле (Россия) и Клингентале (Германия). Российский этап запланирован на 7-8 декабря.

В 2018 году Нориаки стал первым спортсменом, выступившим на восьми зимних Олимпиадах. Касай дебютировал на Олимпийских играх в 1992 года в Альбервиле. Всего на его счету две серебряные и одна бронзовая олимпийские медали. На чемпионатах мира по лыжным видам спорта японец завоевал две серебряные и пять бронзовых наград.

Предстоящий розыгрыш Кубка мира станет 31-м в карьере Касая.